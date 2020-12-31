Думаю, каждый из нас не раз задавался вопросом: \\"Когда уже, наконец, закончится 2020-й?\\" Уходящий високосный год оказался одним из самых сложных в новейшей истории планеты. Человечество столкнулось с серьезнейшим вызовом, оказавшим влияние на все сферы жизнедеятельности. Нижегородская область одной из первых в России ощутила наступление пандемии. И я искренне благодарю тех, кто принимает участие в борьбе с этой напастью.Во-первых, огромное спасибо нашим медикам! Вы - безусловные герои! Именно Ваш труд позволяет сохранять здоровье и жизни тысяч людей. Многие медицинские работники трудятся практически круглосуточно, оперативно осваивая новые методики лечения. Коронавирус оказался очень коварным врагом. Спасибо всем, кто не опускает руки и мужественно выполняет свой долг!Героями этого года стали и волонтеры. По-новому раскрылся смысл добровольчества. Нижегородцы поддерживают людей, которые вынужденно оказались на карантине или самоизоляции. Волонтеры помогают медикам, работают на экстренных телефонных линиях. Нашим добровольцам удалось реализовать множество важных проектов, в том числе и приуроченных к Новому году. В эти дни многократно возрастает значение доброго слова и дела. Вы дарите людям свет своей души и улыбки, а это порой не менее важно, чем материальная помощь.В новых условиях пришлось работать и представителям других важнейших профессий: учителям, воспитателям, социальным работникам, сотрудникам правоохранительных органов и организаций реального сектора экономики. Спасибо всем, кто остается на своём посту, осваивая новые технологии и соблюдая необходимые меры безопасности.С ограничениями в уходящем году столкнулись все жители Нижегородской области. И от ответственности каждого зависело, насколько успешными будут принимаемые меры. Мы, как и в другие периоды испытаний, ощутили значение силы единства общества перед лицом опасности. Этот год дал нам много примеров самоотверженности, мужества и героизма.Вместе с этим 2020 год останется в нашей памяти и годом 75-летия Великой Победы. Мы чтим память тех, кто отдал жизнь за Отечество, и благодарим наших ветеранов. Решением Президента в этом году Нижний Новгород удостоен звания \\"Город трудовой доблести\\". Это свидетельство великого подвига горьковчан в годы Великой Отечественной войны.Наступающий год будет для нас особенным. Предстоит 800-летие Нижнего Новгорода - событие общероссийского масштаба. Уверен, что вместе мы сможем сделать наш любимый город лучше.Итак, впереди долгожданный 2021 год. Большинство из нас встретит праздник в семейном кругу, и в этом есть особая прелесть. Самое главное и актуальное пожелание сейчас – крепкого здоровья! Пусть все плохое останется в старом году! Желаю всем нижегородцам счастья и благополучия! Пусть сбудутся все ваши самые заветные желания!\\" – отмечается в поздравлении главы региона.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!