На главной телебашне Нижегородского региона филиал РТРС запустит праздничную новогоднюю подсветку. Включится она уже завтра, 31 декабря, и действие её продлится все новогодние праздники – до 10 января включительно. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.– Основными элементами видеосценария станут новогодние мотивы. Праздничное настроение нижегородцам и гостям города будут создавать кружащиеся снежинки, разноцветная гирлянда и залпы светового салюта. Также на телебашне появится текстовое поздравление, – рассказал директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.Современная система архитектурно-художественной подсветки, которая превратит в оригинальную \\"новогоднюю телевизионную ёлку\\" сложное инженерное сооружение, была смонтирована в 2018 году.Кроме того, праздничная подсветка будет работать и на других телебашнях региона: в Арзамасе, Павлове и Сарове.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!