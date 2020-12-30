Участок улицы Лоскутова и проезд вдоль дома №29 по проспекту Гагарина временно перекроют в январе 2021 года. Подробностями об ограничении движения транспорта поделилась пресс-служба нижегородской мэрии со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.Движение временно приостановят по местному проезду около дома №29 по проспекту Гагарина:- С 07:00 до 20:00 – 3, 7, 10 января 2021 года;- с 07:00 до 22:00 – 6 января 2021 года.Движение временно приостановят по улице Лоскутова (на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова):- с 10:00 до 20:00 – 7 и 8 января 2021 года.Сотрудники департамента призывают автомобилистов сохранять предельную внимательность и чётко следовать указаниям дорожных знаков.Напомним, ранее мы сообщали, как изменится движение транспорта в новогодние праздники.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!