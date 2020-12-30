Нижегородское метро планируется продлить до площади Сенной и станции «Варя» в Сормовском районе. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своего прямого эфира в Инстаграм.- Тот транспортный каркас, который сейчас разрабатывается, предполагает строительство трех станций метро. Это позволит замкнуть всю нашу транспортную сеть через станции метро, - пояснил Глеб Никитин. - Однако пока нет ответа в части финансирования, поэтому даты строительства называть пока рано. Я борюсь за это и считаю принципиально важным решить эту проблему. Это либо федеральное финансирование, которого нет на метро вообще, либо инфраструктурные облигации, которые могут решить эту проблему. Следующая станция метро – это «Сенная», чтобы оно было замкнуто от площади Горького до Сенной и «Варя» в Сормовском районе – там тоже должна быть пересадка на наземную электричку.Напомним, сейчас в Нижегородской области идет разработка новой транспортной схемы агломерации. Она будет включать в себя все вид общественного транспорта – как частного, так и муниципального.