По факту гибели трех человек на пожаре в Шатковском районе возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.Напомним, пожар в двухэтажном жилом доме в поселке Лесогорск Шатковского района произошел днем 29 декабря. Там загорелась двухкомнатная квартира, расположенная на первом этаже. После тушения пожара в ней были обнаружены тела троих мужчин – 53-летнего хозяина квартиры и его двух гостей: 39 и 40 лет.«При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Предварительно, очаг возгорания находился в одной из комнат. По предварительным данным, погибшие курили, а накануне употребляли горячительные напитки», - рассказали подробности в СУ СК России по Нижегородской области.Сейчас следователи назначают судебные и криминалистические экспертизы, допрашивают свидетелей.