37-летний водитель, по пьяни сбивший насмерть женщину с санками в Богородске, арестован. Об этом сообщает Богородский городской суд.«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца на период предварительного следствия, то есть до 27 февраля 2021 года», - пояснили в суде.Напомним, страшная трагедия произошла в Богородске на улице Чкалова вечером 27 декабря. Там нетрезвый водитель на «Приоре» на высокой скорости сбил 55-летнюю женщину, которая везла на санках свою маленькую внучку. Женщина погибла на месте, а малышка чудом не пострадала: видимо, в последний момент бабушка смогла оттолкнуть от себя санки и тем самым спасла внучку. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.За рулем легковушки находился 37-летний уроженец Чувашской Республики. Мужчина был пьян.По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. Водителю грозит от пяти до двенадцати лет тюрьмы.