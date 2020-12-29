В Нижегородской области продлят режим самоизоляции для нижегородцев старше 65 лет. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в ходе прямого эфира на своей странице в Инстаграм.- Мы продлеваем больничные до 31 января для людей старше 65 лет, - пояснил Глеб Никитин. - Конечно, эти решения принимаются в зависимости от обстановки. Но я думаю, что мы и дальше будем продлевать эти больничные, пока окончательно не разберемся с коронавирусом.Напомним, ранее стало известно, что после новогодних каникул нижегородские школьники вернутся к традиционному формату обучения.- Я был сегодня в Павловской ЦРБ, - рассказал Глеб Никитин. - Общее мнение всего персонала, что ситуация стабилизировалась. Мы находимся как минимум на плато, а как максимум – происходит даже некоторое снижение нагрузки.