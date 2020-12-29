Личной странице Глеба Никитина в истаграм на днях исполнился год. По словам губернатора Нижегородской области, за это время с помощью обратной связи через соцсеть была решена масса проблем нижегородцев.- В директе за год было оставлено около 9,5 тысяч обращений локального и частного характера, - отметил глава региона в ходе прямого эфира в Инстаграм. - Это огромная работа, которая отнимает массу сил и энергии. Что дает силы? Мы обработали 90% всех обращений в директ, которые получили конкретные решения. Также в директ было направлено тысячи обращений со словами благодарности. Понятно, что задача губернатора – это системное решение проблем, но помощь конкретным людям тоже самоценна и эмоционально заряжает.Напомним, сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел прямой эфир с жителями Нижегородско области на своей странице в Инстаграм, где все желающие могли задать свои вопросы. Большинство из них касались ситуации вокруг коронавируса, выхода с дистанционки и транспортных проблем.