Три человека погибли во время пожара в Шатковском районе Нижегородской области днем 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.Трагедия произошла в поселке Лесогорск около 15:30. Там произошло возгорание в многоквартирном доме на улице Молодежной.«Пожар был ликвидирован на площади 36 квадратных метров. Предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем при курении», - рассказали в МЧС.В сгоревшей квартире были обнаружены тела троих мужчин. Сейчас их личности устанавливаются, обстоятельства происшествия уточняются. Точную причину смерти мужчин установит экспертиза.«КП – Нижний Новгород» продолжит следить за развитием событий.По данным регионального ГУ МЧС России, за минувшие сутки в Нижегородской области было зарегистрировано 17 пожаров, в которых погиб один человек.