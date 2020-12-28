В Нижегородской области подвели итоги исполнения нацпроекта «Экология» в 2020 году. Особым достижением в уходящем году стала полная ликвидация двух из трех объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.Так, полигон ТБО «Игумново» и шламонакопитель «Белое море» теперь закрыты защитными экранами, и негативного воздействия на окружающую среду не оказывают.- За счет рекультивации этих объектов восстановлено свыше 100 гектаров земли. Качество жизни улучшилось у 229 тысяч человек, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.Сложнейшей задачей стал объект «Черная дыра», свалка промышленных отходов. Во время работ по её обезвреживанию были обнаружены дополнительные объемы пастообразных отходов, которые не позволили закончить работу в срок. Теперь на ликвидацию требуются дополнительно суммы в размере 215 миллионов рублей. Планируется, что все работы будут завершены в 2022 году.А уже в 2021 году в Нижнем Новгороде приступят к ликвидации Шуваловской свалки, расположенной в Ленинском районе. Планируется, что рекультивация территории завершится в четвертом квартале 2022 года.- Также хочу отметить, что в этом году закончена разработка проектно-сметной документации по рекультивации свалок в Первомайске и Богородске, - добавил Андрей Бетин.В настоящее время этот проект находится на стадии общественных обсуждения, предварительный срок окончания рекультивации свалок назначен на 2023 год.Также было отмечено, что расчистка русла реки Вичкинзы в Дивеево идет с опережением графика. Работы выполнены на 90%. Кроме того, скоро специалисты приступят к улучшению санитарно-технического и экологического состояния рек Теши в Арзамасском районе и Сатис в Сарове.- Расчистка этих рек позволит создать в регионе дополнительные туристические объекты в сфере экотуризма, а также улучшит санитарно-эпидемиологическую обстановку, - сказал заместитель губернатора.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!