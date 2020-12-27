Сотрудников департамента внешних связей наградили дипломами за активное участие в работе по вывозу нижегородцев, оказавшихся за рубежом в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.Награды вручались за добросовестность, профессионализм и ответственность сотрудников, которые четко и своевременно исполняли поставленные перед ними задачи.- Мы индивидуально подходили к ситуации с каждым жителем региона, держали связь с соотечественниками в круглосуточном режиме, - подчеркнула директор департамента внешних связей Правительства Нижегородской области Ольга Гусева. - Такой самоотверженный, упорный, а главное эффективный труд получил высокую оценку руководства, за что мы, безусловно, очень благодарны.Некоторые специалисты также получили благодарности от губернатора, который отметил их вклад в развитие международных и межрегиональных контактов региона.Так, за пять месяцев департаменту удалось помочь 1300 нижегородцам вернуться на Родину из 82 стран мира.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!