Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев прокомментировал отчет губернатора за 2020 год. Он последовал примеру главы региона и решил оценить проекты, реализованные в Сормовском районе в уходящем году.В частности, было отмечено благоустройство сквера на проспекте Кораблестроителей за 27,5 миллионов рублей, Светлоярского парка за 133 миллиона рублей, площади Славы за 15 миллионов рублей и сквера улицы Никиты Рыбакова за 20 миллионов рублей.В Сормово в 2020 году был построен ясельный корпус детского сада №364 на улице Энгельса за 88 миллионов рублей. Кроме того, рабочими был проведён капитальный ремонт в школе №141.Одним из самых масштабных проектов, начатых в этом году, является строительство транспортной развязки на улице Циалковского. Известно, что в связи с проводимыми работами будут расселены восемь домов.Капитально отремонтированы: улица Федосеенко, Щербакова, объездная ТЭЦ, бульвар Юбилейный. На все эти цели было выделено 75 миллионов рублей.В завершении стоит упомянуть, что начато строительство детского сада на 280 мест. Дошкольное учреждение будет расположено в микрорайоне проспекта Кораблестроителей.- Приятно иметь дело с губернатором Глебом Никитиным, который выполняет наказы жителей! Уважение ему от сормовичеи ! - написал Юрий Лебелев. - Спасибо всем! Продолжаем и дальше развивать раи он, город, область!Всего в 2020 году строительство дорог, образовательных учреждений и благоустройство Сормовскому району выделено 2 миллиарда миллиона рублей. Это вдвое превышает сумму 2019 года.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!