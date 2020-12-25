Нижегородцы в 2020 году стали чаще обращаться по вопросам оказания медицинской помощи. К такому выводу пришли специалисты территориального фонда ОМС Нижегородской области.- Если за 11 месяцев прошлого года в Фонд поступило чуть больше 42 тысяч обращений, то за аналогичный период 2020 года – уже свыше 53 тысяч обращений, - отмечает директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области Светлана Ермолова. - По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество обращений увеличилось на 26,8%. Рост числа обращений начался в марте 2020 года, а начиная с июня идет их постоянное увеличение. Пик числа обращений пришелся на октябрь-ноябрь.По словам специалистов, большинство вопросов от нижегородцев касаютсяПолучения и замены полиса ОМС, а также определения страховой принадлежности, с организацией работы медорганизаций и оказанием медицинской помощи.