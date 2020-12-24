Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает, что решение о признании 2021 года Годом науки и технологий особенно важно для региона. Это связано с тем, что развитие области зависит от высшего образования, науки и сектора экономики. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.- Наш регион стабильно входит в пятерку лучших в стране по уровню образовательного потенциала. Неслучайно в Нижегородской области в числе первых в стране создан Научно-образовательный центр мирового уровня, - рассказывает Глеб Никитин. - Он объединяет науку, промышленность, бизнес, образование и является по-настоящему творческим пространством.Нельзя не упомянуть и значимость Нижегородского научно-образовательного центра, проектный портфель которого вырос в 10 раз.- Постоянно появляются новые идеи и разработки, причем по самым актуальным направлениям. Некоторые реализованные решения напрямую связаны с борьбой с распространением коронавирусной инфекции, - подчеркнул губернатор.Сейчас у региона огромнейший потенциал в сфере науки и технологий, а чтобы раскрыть его важно устанавливать новые отношения сотрудничества.- Считаю символичным то, что Годом науки и технологий объявлен именно 2021-й, когда исполняется 800 лет Нижнему Новгороду. Это позволит нам еще в большей степени позиционировать юбилей именно как интеллектуальную точку притяжения, способную перезагрузить город и регион в целом, - поделился глава региона.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!