Не самая приятная новогодняя новость – в нижегородские ветклиники начали привозить кошек, наглотавшихся новогодней мишуры. Об этом сообщают врачи Госветуправления Нижнего Новгорода.- Сразу два случая за неделю зафиксировали специалисты госветклиники Сормовского района, один кот поступил на лечение в клинику Приокского района, - рассказывают специалисты. - Строение ротовой полости кошки таково, что инородному телу, попавшему в рот, обратного пути нет, выплюнуть невозможно, животное вынуждено полностью его проглотить. Проглоченный дождик может обвиться вокруг корня языка и перетянуть его, повредить пищевод, забить кишечник, вызвав его непроходимость.К сожалению, нередко такие случаи заканчиваются гибелью животного. Гораздо легче предотвратить такие инциденты, чем позднее пытаться их лечить. В связи с этим специалисты призывают нижегородцев не вешать мишуру и гирлянды в доме, если у вас живут кошки.