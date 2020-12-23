Нижний Новгород продолжают украшать к Новому году, на этот раз к праздничному оформлению центральных улиц подошли масштабно. То, как украшают главные общественные пространства, проверил мэр города Юрий Шалабаев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Так, например, к новогодним праздникам кроны и стволы деревьев, которые находятся в сквере на площади Минина и Пожарского украсили декоративной подсветкой.- Сразу заиграло это место. Огоньки на деревьях выглядят как тонкая вуаль, которая радует глаз и напоминает о новогоднем чуде, - своими впечатлениями поделилась нижегородка Наталья Шенгарей.Юрий Шалабаев тоже оценил волшебный лес, появившийся у главного городского фонтана, а затем отправился в другие популярные места для отдыха нижегородцев. Мэр проверил новогоднее оформление на улицах Большой Покровской и Рождественской, а также посетил Кохвалинский сквер и площадь Горького.Отметим, что впервые праздничная иллюминация украсила и обновленный Звездинский сквер.- К нам уже поступило несколько обращений граждан с просьбой оставить иллюминацию и после новогодних праздников для поддержания праздничной атмосферы круглый год, - поделился глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.Напомним, что уже 25 декабря в новом формате откроется фестиваль «Горьковская ёлка», который в этом году задействует главную пешеходную улицу Большую Покровскую.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!