В городе Бор Нижегородской области на один из местных баров наложили штраф за нарушение коронавирусных требований. Заведение общепита обслуживало посетителей ночью вопреки указу губернатора о введении режима повышенной готовности, сообщается на сайте Борского городского суда.Судом установлено, что 29 ноября около часа ночи в баре находились посетители, которых обслуживала сама хозяйка заведения. На суде предпринимательница не отрицала этого, однако по ее словам, мужчины сами зашли в помещение, и она ничего не могла с этим поделать.«Я никак не могла убедить их покинуть бар, - рассказала женщина во время судебного заседания. – И уже хотела вызвать полицию».Однако правоохранителям женщина позвонить не успела: полицейские прибыли в бар без «приглашения» - с проверкой соблюдения указа губернатора. И увидели там отдыхающих посетителей.«Постановлением Борского городского суда Нижегородской области индивидуальный предприниматель признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначен штрафа в размере 30 тысяч рублей», - сообщили в суде.Напомним, в предстоящую новогоднюю ночь все кафе, рестораны, бани и сауны Нижегородской области будут закрыты в соответствии с указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.