Более 40 нижегородских производителей представят свою продукцию на новогодней ярмарке

На нижегородской новогодней ярмарке более 40 местных производителей представят свою продукцию. Мероприятие будет длиться с 25 по 30 декабря в павильоне №1 Нижегородской ярмарки. Вся продукция для продажи будет упакована. Информацией об этом поделилась пресс-служба правительства Нижегородского региона.

– Проведение новогодних ярмарок в области стало ежегодной традицией. Они пользуются большой популярностью. Для покупателей это хорошая возможность купить качественные и свежие продукты к праздничному столу напрямую от производителей, без посреднических наценок. А для производителей – дополнительный канал реализации произведённой ими продукции. Поэтому, несмотря на непростую обстановку, связанную с пандемией, мы по поручению губернатора организовали ярмарочную торговлю с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, – поведал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Стоит отметить, что торговые места предоставляются предприятиям на безвозмездной основе.

На ярмарке можно будет приобрести сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, рыбный и мясные продукты, соления, мёд и многое другое! Кроме того, представлена будет продукция народных художественных промыслов и товары народного потребления.

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