Нижегородец, убивший жену и покончивший с собой, написал предсмертную записку

Мужчина, убивший жену в центре Нижнего Новгорода и потом покончивший с собой, оставил предсмертную записку. Она была обнаружена на его странице в соцсети.

- Запомните нас такими. 19 лет с первого до последнего поцелуя... Сегодня финал. Гордыня сожрала обоих. Счет 0:0. Но мы были счастливы. Всем добра. Берегите любовь, - написал Вячеслав на своей странице в соцсети за пару часов до трагедии, - написал Вячеслав Тимофеев на своей странице вконтакте.

По мнению следователей, причиной трагедии мог стать бракоразводный процесс. После произошедшей трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- По предварительным данным, супруги находились в бракоразводном процессе, совместно не проживали. Мы полагаем, что именно это обстоятельство и привело к трагедии.

Сейчас расследование этого преступления продолжается. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.