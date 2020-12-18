Нижне-Волжскую набережную благоустроят за 150 млн рублей в 2021 году

Нижне-Волжскую набережную Нижнего Новгорода в следующем году благоустроят за 150 миллионов рублей. В задачу включено также и озеленение одной из ключевых территории города. Об этом разместили открытый запрос предложений на выполнение работ на торговой площадке "Фабрикант" 16 декабря.

Организатором работ по благоустройству выступает АНО "ЦЕНТР 800" — они опубликовали запрос, в котором указаны задачи будущего проекта: благоустройство и озеленение участка Нижне-Волжской набережной от Благовещенской площади до Набережной Гребного канала. С одной стороны этот участок ограничен Волгой, с другой — проезжей частью Нижне-Волжской набережной, склоном Александровского сада и улицей Красная Слобода. Далее сказано, что так выглядит объём первого этапа работ.

В закупке указана максимальная цена, которую "ЦЕНТР 800" готов выделить на ремонтные и озеленительные работы — это 150 миллионов рублей.

Предложения подрядчиков на выполнение работ будут приниматься до 23 декабря, а 31 декабря будет вынесено решение.

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