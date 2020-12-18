Вторичное жильё в Нижнем Новгороде подорожало на 15% за 2020 год

Более чем на 15% возросла стоимость готового жилья в Нижнем Новгороде за прошедший год. Для сравнения: в ноябре 2019 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке равнялась 65 797 рублей, а в ноябре 2020 года этот же показатель достиг отметки в 75 863 рублей. Об этом сообщает Gipernn.ru, ссылаясь на данные внутренней аналитики.

С ноября прошлого года по текущий момент жильё в Нижнем Новгороде дорожало ежемесячно. В мае этого года оно подорожало на 1%, в июне — на 1,2%, в августе — на 1,7%, в сентябре — на 1%. Это самые существенные месячные увеличения цены до осени 2020-ого. Но в прошедшем октябре вторичное жильё подорожало на 1851 рубль за "квадрат" (на 2,6%), а в ноябре — на 3086 рублей (на 4,2%).

Руководитель Gipernn.ru Юлия Черных прокомментировала, что эпидемия коронавируса и обвал рубля провоцируют нижегородцев вкладывать свободные средства в недвижимость — это самый надёжный способ инвестиций. Устойчивый высокий спрос на рынке приводит к тому, что объём предложения снижается. От этого закономерно растут цены.

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