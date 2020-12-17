Бюджет Дзержинска на 2021 год одобрен Гордумой и жителями города

Бюджет Дзержинска на 2021 год утверждён. ФОТО: пресс-служба администрации г. Дзержинск

Гордума Дзержинска Нижегородской области утвердила бюджет на следующий 2021 год. А также на плановый период 2022 и 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации Дзержинска.

Ранее проект утверждённого бюджета был опубликован на официальном сайте администрации города Дзержинск. Прошли общественные обсуждения и согласования на думских комитетах. Мэр Дзержинска Иван Носков отметил, что за последние годы бюджет впервые сделали инициативным и бездефицитным.

— Считаю, что это правильное решение — обеспечить основные статьи расходов, — сказал глава Дзержинска. — Конечно, бюджет — это подвижная структура, мы будем стараться получить финансовую поддержку из федерального и регионального бюджетов за счёт участия во всех целевых программах. Но при этом должны рассчитывать, в первую очередь, на свои силы и средства.

Кроме того, Иван Носков добавил, что рассчитывает на активное участие жителей города в рейтинговых голосованиях и других взаимодействиях. Поскольку они могли убедиться, что их голоса слышат. Благодаря инициативному бюджету, суть которого в согласовании с жителями решений администрации, в прошедшем году удалось восстановить фонтан на Торговой площади, построить парк «Утиное озеро», запланировать благоустройство площади Привокзальной и территории около молодёжного центра.

Доход городского бюджета Дзержинска на 2021 год составит 5,8 миллиарда рублей. Запланированные расходы — столько же. Бюджет 2022 и 2023 годов спланирован аналогично бездефицитным.

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