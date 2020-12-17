Нижегородские следователи начали проверку в связи с жалобой на задержку выплат медикам

Нижегородские следователи начали проверку в связи с жалобой медиков военного госпиталя в Нижнем Новгороде на отсутствие коронавирусных выплат с сентября 2020 года. Соответствующее обращение прозвучало на Большой пресс-конференции президента 17 декабря.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области незамедлительно организована доследственная проверка, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел переговоры с министерством обороны России, в ведении которого находится госпиталь.

- По информации министерства, вопрос выплат находится на постоянном контроле. За третий квартал все выплаты были произведены, - сообщает правительство Нижегородской области со ссылкой на Минобороны России. - Действительно были единичные технические проблемы с доведением средств за 4-й квартал, - и сейчас они решены. Все средства доведены до учреждения.