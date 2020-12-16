Строительство детсада в ЖК «Октава» в Нижнем Новгороде идёт с опережением сроков

На сегодняшний день очередь в детские сады в ЖК «Октава» составляет 150 человек. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Строительство детского сада в новом микрорайоне «Октава» идёт с опережением сроков. Работы ведутся по нацпроекту «Демография». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Глава города Юрий Шалабаев провел выездное совещание и пообщался с представителем подрядной организации.

- Будущий детский сад поможет ликвидировать потребность жителей микрорайона в местах в детские дошкольные учреждения и снизить нагрузку на близлежащие детские сады №62 и №369, - отметил мэр города.

Сейчас территорию, где строится новый детсад, огородили, рабочие также закончили устройство котлована. На объекте наполовину закончен монтаж свай.

По проекту будущее дошкольное учреждение будет представлять собой трехэтажное здание, рассчитанное на 177 детей. В детсаде будут работать 8 групп, включая 40 ясельных мест. Для воспитанников там организуют все удобства – помещений для проведения кружков, музыкальный и физкультурный залы, а также кабинеты педагога-логопеда и психолога.

В жилом квартале «Октава» проживают свыше одной тысячи жителей, многие из них молодые семьи с детьми.

- Микрорайон молодой, очень много родителей, чьи дети уже успели здесь подружиться. Мы все ждём окончания строительных работ, чтобы привести сюда своих детей, - делится местная жительница Полина Лаптева.

Напомним, что всего в 2020 году в Нижнем Новгороде заработали 11 детских садов численностью более двух тысяч мест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!