ЖК с системой индивидуального отопления строится в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде строится жилой комплекс «Циолковский» с системой индивидуального отопления. В квартирах установлены автоматические теплогенераторы, с помощью которых жильцы могут регулировать температуру. Об этом сообщает портал «GiperNN».

Личные газовые котлы позволяют жильцам сэкономить на услугах ЖКХ и никак не зависть от плановых отключений водоснабжения. Жилой квартал комфорт-класса расположен недалеко от Сормовского парка и включает в себя четыре 16-этажки. В частности, три здания уже полностью готовы и ещё одно строится.

Большим плюсом ЖК «Циолковский» также можно считать возможность приобрести качественную отделку в квартирах.

- Покупателям предлагается выбрать один из трех стилей оформления интерьера жилых помещений - классику, хайтек или минимализм, - сообщает сайт недвижимости.

Кроме того, подрядчик благоустраивает придомовую территорию: там организованы парковки, создана детская и спортивная площадка, также есть зона для выгула и тренировки собак.

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