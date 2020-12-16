Исполнение нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнем Новгороде составило 100%

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен на 100% в Нижнем Новгороде. В 2020 году было обустроено 25 участков дорог города. Об этом сообщил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

На финансирование работ была направлена сумма в размере 494,8 миллиона рублей. За эти средства рабочие уложили новое асфальтовое покрытие, отремонтировали тротуары и обустроили пандусы для маломобильных групп населения. Также были установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка из термопластика.

Напомним, что во время реализации нацпроекта, нижегородцы могли зафиксировать нарушения проведения дорожных работ и сообщить либо прямиком в администрацию города, либо доложить об этом в соцсетях.

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