Проезды социальных учреждений Дзержинска оборудуют дополнительным освещением

В первом полугодии 2021 года запланированы работы по установке 44 новых световых опор и 46 светильников. Фото: пресс-служба администрации города Дзержинска

В Дзержинске полым ходом идет установка дополнительного освещения. Новые световые опоры устанавливают на проездах к социальным учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- При выборе мест для установки новых световых опор учитывалась также интенсивность транспортного потока для обеспечения безопасности водителей и пешеходов, - подчеркнул глава города Иван Носков.

Так, новые светильники сейчас монтируют к школам №9 и №14, по улице Островского, улице Петрищева от дома №3 до пересечения с улицей Гайдара. Также освещение проводят на проспект Ленинского Комсомола от детской стоматологии до улицы Строителей и к парку «Утиное озеро».

На эти цели поступило финансирование из городского бюджета в размере 2,3 миллиона рублей. Всего на девяти участках Дзержинска было установлено около 200 светильников. В следующем году компания по реорганизации освещения в городе продолжится.

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