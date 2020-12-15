Всероссийская «Студвесна» пройдёт в Нижнем Новгороде в 2021 году

Глеб Никитин и Павел Красноруцкий подписали соглашение о сотрудничестве при подготовке фестиваля «Российская студенческая весна». Фото: Кирилл Мартынов

Нижегородская область и общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписанный документ будет содействовать взаимной работе при подготовке и проведении фестиваля «Российская студенческая весна». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

- Безусловно, Всероссийская «Студвесна» гармонично войдет в программу празднования. Мы же постараемся сделать все для того, чтобы одаренные творческие молодые люди могли в полной мере раскрыть свои таланты на нижегородской земле, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Известно, что финал фестиваля пройдет в Нижнем Новгороде в 2021 году. Глава региона уверен, что мероприятие пройдет на достойном уровне и станет большим праздником творчества при условии, что эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусом улучшится.

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