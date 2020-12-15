Жителям Пыры рассказали, как будет выглядеть торговая площадь после благоустройства

Присутствующие при обсуждении предприниматели поселка дали положительную оценку концепции. Фото: администрация города Дзержинска

С жителями посёлка Пыры обсудили концепцию благоустройства торгового пространства на месте нынешних стихийных торговых рядов. Местные предприниматели оценили проект положительно. Об этом сообщает администрация города Дзержинска.

Выездная встреча состоялась 12 декабря, её провел глава города Дзержинска Иван Носков. Он рассказал, что переносить торговый пятачок не стали, так как он удобен всем местным жителям. Вместо этого было решено привести территорию в порядок.

- В принципе, замечаний к проекту торговой площади со стороны жителей не было, но были дополнения, и вполне справедливые. Дал поручение их внести, - подчеркнул Иван Носков.

По проекту торговая площадь в Пыре будет разделена на отдельные зоны. Так, общественное пространство получит отдельный крытый павильон для размещения магазинов, а также отдельно стоящие торговые ряды под навесами. Кроме того, на территории разместится зона для отдыха и остановочный павильон.

Сейчас архитектор займётся доработкой концепции, а как только она будет закончена, снова представит её на согласование с местными.

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