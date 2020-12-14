Нижегородские полицейский сломали мужчине руку при задержании за отсутствие QR-кода

Нижегородец Сергей Некляев обвиняет полицейских в нанесении увечий. Он утверждает, что в мае этого года представители правопорядка сломали ему руку. Случилось это в момент задержания Сергея за нахождение на улице без "QR-кода". В тот день, 5 мая, Сергей гулял с друзьями по Нижневолжской набережной. Информацией об инциденте поделилась пресс-служба "Комитета против пыток".

По словам Сергея, при задержании его и его друзей прижали к служебному автомобилю и стали очень грубо заталкивать внутрь. Тогда Сергей упёрся руками в проём двери, потому что образовалась давка и пройти было невозможно.

– Сотрудники полиции сочли это сопротивлением и несколько из них оттащили меня назад за обе руки, развернули и положили лицом на асфальт, – вспоминает Сергей. – Кто-то из них грубо застегнул наручники у меня за спиной, подтягивая кисти сзади к затылку вдоль позвоночника, упираясь коленом мне в спину. После того, как мне застегнули наручники, сотрудники попытались поднять меня с пола. Кто-то из них тянул меня за руки вверх в наручниках, кто-то за плечи, отчего я испытал сильную физическую боль. В этот момент я кричал, что мне больно.

Таким образом, как заявляет потерпевший, он получил травму. С ней он провёл ещё семь суток в спецприёмнике. Надлежащей медицинской помощи ему не оказали.

На сегодня ни по одному из названных эпизодов события не возбудили уголовное дело. Но недавно следователи возобновили проверку, когда прокуратура вынесла очередной отказ в возбуждении уголовного дела в отношении полицейских.

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