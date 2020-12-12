13-летняя Надежда Быкова пропала в Кстово

Пропал ребёнок. Фото: поисково-спасательный центр «Рысь»
Тринадцатилетняя Надежда Быкова пропала в Кстово в пятницу, 11 декабря. Об этом сообщает поисково-спасательный центр «Рысь».
Известно, что девочка ушла ночью из дома в 3 микрорайоне и с тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.
Надежда Быкова имеет среднее телосложение, рост 155 сантиметров, русые волосы и серо-голубые глаза. На ней были надеты чёрные штаны, светло-розовая шапка, тёмная-синяя куртка и серые ботинки. При себе она имела сумку бирюзового цвета с надписью «Tik-Tok».
Любую информацию о местонахождении девочки просьба сообщать по телефону 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).
Напомним, накануне Нижний Новгород переполошила новость о пенсионере, пропавшем из нижегородской больницы. К счастью, мужчина был найден живым и здоровым.
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