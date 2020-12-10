14-летняя Арина Филимонова стала "человеком года" в Нижнем Новгороде. ФОТО: https://nn.dk.ru/news/237144890

14-летняя нижегородка Арина Филимонова стала "человеком года" в Нижнем Новгороде. 8 декабря награждение лауреатов этой премии провёл "Деловой квартал". Информацией о событии поделилось само издание.

Номинантами премии по версии "Делового квартала" избрали 30 самых успешных в своей сфере нижегородцев. Они определялись онлайн-голосованием, экспертным сообществом и редакцией журнала. Премия включала в себя множество номинаций: "человек года в медицине", "инвестор года", "ресторатор года" и прочие.

Сама церемония прошла в смешанном формате, что было впервые. В зале присутствовали только номинанты, вручающие награды и официальные партнёры. А для других гостей организовали онлайн-трансляцию премии на канале журнала в группе в Facebook и на Youtube.

Нижегородская восьмиклассница и обладатель гран-при Арина Филимонова создала работающий миокостюм. Он ускоряет реабилитацию после травм позвоночника.

Арина занялась этой разработкой неслучайно. Друг девочки получил перелом позвоночника несколько лет назад. Созданный школьницей миокостюм поможет таким пациентам, которые остаются прикованными к постели годами.

— Почему бы не помочь людям, у которых нет возможности ходить? Ведь я могу это сделать! — прокомментировала Арина Филимонова.

Её бизнес-наставником стал гендиректор строительной компании «ННДК» Михаил Иванов — победитель той же номинации прошлого года.

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