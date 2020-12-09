Ушла из жизни детский невролог Алла Кондратьева. Фото: ПИМУ

В Нижнем Новгороде ушла из жизни детский невролог Алла Кондратьева. Прощание с ней состоится сегодня, 9 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ПИМУ.

«Алла Евгеньевна много сил, знаний, тепла, заботы отдавала своим пациентам, работая с тяжёлыми детьми с ДЦП в неврологическом отделении ПИМУ. Вела научную работу, развивала эпилептологическую службу. Светлая ей память!» - говорится в сообщении.

Кондратьева Алла Евгеньевна работала в Нижегородском Институте педиатрии, также вела прием в частных клиниках. При этом на прием к ней было, что называется, не попасть: столько желающих наблюдаться именно у нее.

«Такая молодая и такой светлый человек! Сгорела за три месяца. Мне кажется, прощаться с ней придет весь город! Стольких детишек вытащила! Когда все отказались от твоего ребенка, она просто делала чудо. Уникальный врач и замечательный человек». - пишут мамочки в пабликах.