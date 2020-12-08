Нижегородские врачи провели сложную операцию на позвоночнике

17-летний пациент уже через несколько дней после операции смог ходить Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сложную операцию на позвоночник провели 17-летнему пациенту в детской клинической больнице Нижнего Новгорода. Юноша получил тяжелую травму позвоночника - перелом 10 и 11 позвонков с выраженными болями в спине и слабостью в правой ноге. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Обычно после таких операции требуется 2-3 месяца восстановления и соблюдение постельного режима, но нижегородский пациент начал ходить уже спустя несколько дней.

- В рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи подростку была установлена индивидуальная титановая металлоконструкция - винты со специальным углом наклона, которые восстанавливают естественный изгиб позвоночника в месте перелома, - поделилась главный врач медучреждения Инна Кондратьева.

Сейчас юноша уже готовится к выписке.

Отметим, что сократить период восстановления, а также уменьшить объем и продолжительность операции позволило новое оборудование.

- Вместо восьми винтов установлено четыре, объем активных движений в позвоночнике значительно больше, что для юного возраста пациента очень важно, - отметил врач-нейрохирург Нижегородской областной детской клинической больницы Алексей Воробьев.

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