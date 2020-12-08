Панорамные качели, нарисованные школьником, установят в парке «Швейцария»

Дети прислали больше 800 работ на конкурс. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершился конкурс «Мой парк – моя Швейцария». Дети нарисовали больше 800 работ, в которых они показали то, как видят благоустроенный парк. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Победителем конкурса стал школьник из гимназии № 17 – Илья Цветков. Мальчик рассказал, что любит природу, и ему было бы очень приятно, если бы он и другие нижегородцы смогли прокатиться на придуманных им качелях.

- Некоторые работы совпали с существующими планами. Панорамные качели с видом на Оку, которые нарисовал победитель конкурса, действительно появятся в парке «Швейцария, - поделился глава города Юрий Шалабаев.

Второе место занял ученик лицея №38 Сергей Тарасов, он послал на конкурс две работы: «Центр досуга и спорта «Прометей» в парке «Швейцария» и «Ландшафтный дизайн проект центральной части парка «Швейцария».

Третье место получила Мария Инжеватова из школы-интерната №39 за работу «Шары над парком».

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