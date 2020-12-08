Ресторан «Онегин» в Нижнем Новгороде продают за 220 млн рублей. Фото: сайт ресторана "Онегин"

Клуб-ресторан «Онегин» в Нижнем Новгороде выставили на продажу. Трехэтажное здание, расположенное в самом центре города, оценили в 220 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте GiperNN.

Здание расположено в ста метрах от Кремля, земельный участок находится в собственности. К нему прилагается собственная парковка на 35-40 автомобилей.

Сейчас в здании располагается популярный клуб-ресторан «Онегин», но собственник отмечает, что помещение может быть использовано в других целях: например, под офис или банк.

«Внутри здания выполнен очень качественный дорогой ремонт. Приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование во всем здании. Электрические мощности 300 КВт с возможностью увеличения», - говорится в объявлении.

С чем связано решение собственника закрыть ресторан, неизвестно. Возможно, свою роль могла сыграть непростая ситуация, сложившаяся в сфере общепита из-за пандемии. Напомним, нижегородским кафе и ресторанам запретили проводить корпоративы и иные массовые мероприятия из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Останутся закрытыми заведения и в саму новогоднюю ночь.