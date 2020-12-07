В Нижегородском кремле врачам вручили премию имени Бориса Королева

Глеб Никитин вручил нижегородским врачам премию имени Бориса Королева. Фото: Александр Воложанин

Нижегородским врачам вручили премию имени академика Бориса Алексеевича Королева. Торжественная церемония состоялась в кремле. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Премии были переданы лично губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

- В этом году особенно ценна любая возможность сказать спасибо врачам. Сегодня с удовольствием это сделал, поздравил победителей, - подчеркнул глава региона.

Отметим, что премия имени Бориса Королева вручается ежегодно трем лучшим врачам области. В 2020 году награду получили сотрудники кардиоцентра - Владимир Пичугин и Виталий Орлов, а также врач-хирург больницы №5 Нижнего Новгорода Владимир Федоровцев.

Губернатор также поблагодарил врачей за самоотверженный труд во время пандемии и отметил, что сейчас на них лежит большая нагрузка.

- Но даже в этих условиях врачам удавалось делать поистине удивительные вещи. Например, в кардиоцентре в марте выполнили вторую в истории региона трансплантацию сердца. И теперь пациент уже может вернуться к нормальной жизни. Такие новости обнадеживают. Благодарю всех, кто не опускал руки. Именно медики стали главными героями этого года, - поделился Глеб Никитин.

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