"Сезон брошенных хаски": в Нижнем Новгороде в третий раз ищут хозяина хаски Фото: СОЦСЕТИ

Невероятно! Только вчера мы поведали продолжение истории Сергея Власова и потерявшихся хаски, которые посменно отработали с ним в маршрутке №24 несколько дней. Тогда мы задались вопросом: какое совпадение — обе собаки, угодившие к Сергею в автобус, были одной породы хаски. И завершатся ли события, когда Сергей отыскал хозяина второго пса?

История с участием Сергея Власова пока не получила продолжения, но вот очередной потерянный пёс всё-таки объявился! Принадлежит он к той же любимой многими породе.

Сегодня в нижегородских группах ВКонтакте появилась публикация. В ней сказано, что хаски-мальчик замечен разгуливающим в районе Карповской церкви. Судя по ошейнику и тому, как легко он дался в руки людям, пёс вероятнее всего домашний. В посте говорится, что за ним присматривали дети. Больше никаких деталей случившегося не известно.

Автор публикации ищет хозяев животного или добрые руки, готовые его приютить. "Помогите распространить" — написано в заключение.

— В 24 маршрутку его! — тут же оставила комментарий Татьяна Арансон в сообществе "Нижний Новгород".

— Сезон брошенных хаски открыли в нижнем?! — аналогично нам удивляется пользователь под ником Ra Mann.

За продолжением этой истории мы постараемся проследить.

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