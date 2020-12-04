Ещё два нижегородских врача умерли от коронавируса

Ещё два врача из Нижегородской области умерли от коронавируса. Жертвами COVID-19 стали мануальный терапевт, невролог Ястребов Дмитрий Николаевич и заведующий хирургическим отделением Чкаловской ЦРБ Мариничев Александр Александрович. Об этом сообщает паблик «Подслушано САРОВ» и паблик «Типичное Заволжье» в социальной сети Вконтакте.

Так, известно, что в 1997 году Дмитрий Ястребов с отличием окончил обучение на лечебном факультете в Нижегородской государственной медицинской академии, а затем прошел клиническую ординатуру по специальности «неврология» на базе ОКБ им. Семашко.

В 2003 году Дмитрий Николаевич получил учёную степень - кандидат медицинских наук. Он также имел опыт преподавательской работы и являлся автором свыше 50 научных работ, в том числе четырёх изобретений, четырёх монографий.

«Человек глыба, человек легенда, суперпрофессионал, всегда обучающийся новому, постоянно двигающийся вперёд, и в то же время удивительно открытый, добрый, скромный, писал стихи и качал штангу, лечил других, иногда превозмогая свою боль, учил нас всех добру, любви к профессии. Огромное горе для близких, коллег, невосполнимая утрата для пациентов. Вечная память...», - сообщается в посте.

Александр Мариничев окончил обучение на лечебном факультете в Нижегородской государственной медицинской академии в 1980 году. Затем он отучился в ординатуре по специальности «хирургия».

«Наш заботливый папа и дедушка, любимый муж, Человек с открытой душой, - вспоминают близкие. - Невосполнимая потеря. Светлая память. Помним, любим, скорбим».

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Ястребова и Александра Мариничева.

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