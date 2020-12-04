В ЖК «Пражский квартал» в Нижнем Новгороде включили отопление

Соответствующее поручение ранее было дано заместителем губернатора Нижегородской области Сергеем Морозовым Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде возобновили подачу тепла в жилой комплекс «Пражский квартал». Такое решение позволит в дальнейшем избежать лишних трат в достройке объекта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Ранее, 17 ноября, заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел осмотр недостроенного ЖК и пообщался с дольщиками проблемного объекта. Тогда он рассказ, что сейчас проводится работа с застройщиком и поиск нового инвестора, который сможет достроить здание.

- Первого декабря наш дом обеспечили теплом, и эта хорошая новость в первый день зимы. Мы, 59 дольщиков убеждены, что при такой активной вовлеченности правительства в вопрос скорейшей достройки нашего дома, мы наконец-то получим ключи от своих квартир и станем полноценными собственниками в ближайшее время, - поделился дольщик ЖК «Пражский Квартал» Павел Клешнин.

Напомним, что строительство ЖК «Пражский квартал», находящегося по адресу улица Большая Печерская и Максима Горького (№12-13) должно было завершиться во второй половине 2020 года.

К несчастью, компания «Жилстройресурс», которой принадлежит объект, обанкротилась в июле этого года, и это стало причиной недостроя.

Сейчас проводится рассмотрение нескольких вариантов завершения строительства дома: на условиях софинансирования, либо привлечения новых инвесторов.

- Кроме того, у нас есть сведения, что надзорные и правоохранительные органы в настоящее время проводят необходимые мероприятия в целях решения вопроса о привлечении руководства компании застройщика к ответственности, - подчеркнул Сергей Морозов.

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