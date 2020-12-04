Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В ЖК «Пражский квартал» в Нижнем Новгороде включили отопление

Сейчас ведутся поиски нового инвестора, который сможет достроить здание
Кристина БЕРБАСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Соответствующее поручение ранее было дано заместителем губернатора Нижегородской области Сергеем Морозовым

Соответствующее поручение ранее было дано заместителем губернатора Нижегородской области Сергеем Морозовым

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде возобновили подачу тепла в жилой комплекс «Пражский квартал». Такое решение позволит в дальнейшем избежать лишних трат в достройке объекта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Ранее, 17 ноября, заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел осмотр недостроенного ЖК и пообщался с дольщиками проблемного объекта. Тогда он рассказ, что сейчас проводится работа с застройщиком и поиск нового инвестора, который сможет достроить здание.

- Первого декабря наш дом обеспечили теплом, и эта хорошая новость в первый день зимы. Мы, 59 дольщиков убеждены, что при такой активной вовлеченности правительства в вопрос скорейшей достройки нашего дома, мы наконец-то получим ключи от своих квартир и станем полноценными собственниками в ближайшее время, - поделился дольщик ЖК «Пражский Квартал» Павел Клешнин.

Напомним, что строительство ЖК «Пражский квартал», находящегося по адресу улица Большая Печерская и Максима Горького (№12-13) должно было завершиться во второй половине 2020 года.

К несчастью, компания «Жилстройресурс», которой принадлежит объект, обанкротилась в июле этого года, и это стало причиной недостроя.

Сейчас проводится рассмотрение нескольких вариантов завершения строительства дома: на условиях софинансирования, либо привлечения новых инвесторов.

- Кроме того, у нас есть сведения, что надзорные и правоохранительные органы в настоящее время проводят необходимые мероприятия в целях решения вопроса о привлечении руководства компании застройщика к ответственности, - подчеркнул Сергей Морозов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!