Шесть аварийных домов снесут на Большой Печерской

Шесть заброшенных домов снесут на улице Большой Печерской в Нижнем Новгороде. Каждый из них находится в аварийном состоянии и непригоден для жилья.

В частности, речь идет о домах №№ 68 литера А, 68 литера Б, 85 литера А, 85а литера Б, 87 литера А, 76 литера А по улице Большой Печерской – все они расположены в районе канатной дороги. Напомним, саму площадку около канатки ждет благоустройство к 800-летию Нижнего Новгорода.

На снос всех шести домов направят более 2,5 млн рублей. Сейчас по пяти домам идет конкурс по выбору подрядчика, по одному дому электронный аукцион уже завершен.

По условиям контракта работы должны быть выполнены до 25 декабря 2020 года. Источник финансирования – средства бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде», софинансирование мероприятий по сносу аварийных и расселенных многоквартирных домов.

Напомним, девятиэтажку на улице Краснодонцев в Автозаводском районе признали непригодной для жилья после взрыва, который произошел летом этого года. Уже принято официальное решение о сносе аварийного дома.