Нижегородская область активно реализует задачи нацпроекта "Экология". ФОТО: Пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов обсудили будущие задачи нацпроекта "Экология" на нижегородской территории. Рабочая встреча сторон состоялась 3 декабря в Москве. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородского региона.

– Нижегородская область – одна из крупнейших промышленных территорий страны. Прошедшие десятилетия повлекли за собой значительный экологический ущерб. Вы первыми в стране приступили к ликвидации трёх крупнейших подобных объектов. Завершение работ позволит свести риски для окружающей среды к минимуму, – обозначил Александр Козлов.

На что Глеб Никитин ответил, что на настоящий момент уже окончательно завершена рекультивация шлаконакопителя «Белое море» и свалки ТБО «Игумново» в Дзержинске. Самый сложный объект для этой процедуры – свалка промышленных отходов «Чёрная дыра». Работы по её обезвреживанию продолжаются. По оценке подрядчика, к концу 2021 года дело удастся завершить.

– Кроме того, в 2020 году регион получил почти 329,5 миллиона рублей из федерального бюджета на ликвидацию ещё одной нашей печально известной свалки – Шуваловской в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Это один из самых проблемных объектов накопленного экологического ущерба в областном центре. К работам планируем приступить в ближайшее время. Ну, а полностью завершить ликвидацию, согласно плану, должны в 2022-м, – заверил Глеб Никитин.

А затем отметил, что в регионе действует федеральный проект «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами». Благодаря чему введён раздельный сбор мусора и утверждён специальный тариф на отсортированные отходы. А федпроект «Сохранение уникальных водных объектов» помог приступить к расчистке реки Вичкинзы в Дивеевском районе. В следующем году начнётся очистка рек Тёша в Арзамасском районе и Сатис в Сарове.

– Мы видим, что регион проделал большую работу по реализации нацпроекта «Экология». Важно сохранить набранный темп в ближайшие годы. Задачи поставлены очень масштабные, – подытожил Александр Козлов.

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