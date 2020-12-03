В подъезде жилого дома в Нижнем Новгороде рухнул потолок

В подъезде жилого дома в Ленинском районе Нижнего Новгорода обрушился потолок. Как говорят жильцы, приступать к ремонту обвалившегося участка никто не спешит. Вчера в социальных сетях появилось видео, снятое одной из жительниц злополучного подъезда, с кадрами с места происшествия.

На нём мы видим лестничную площадку, усыпанную белыми обломками потолка и пылью от побелки, а над ними — тот самый повреждённый до основания потолок. Голос за кадром уточняет адрес — это улица Гвоздильная, дом № 12. А кроме того, женщина говорит, что всего за несколько минут до обвала в подъезд выходил ребёнок. Происшествие могло принести с собой не только ущерб, но и пострадавших.

— Никакого толка, никто не приходит, — продолжает говорить проживающая по адресу женщина.

В комментариях пользователь заметил, что дом очевидно ветхий и ремонтировать повреждение вряд ли кто-то будет. Вероятно, проблему устранять придётся жильцам самим.

Но официальных данных на этот счёт пока нет. О дальнейшей судьбе потолка ничего не известно.

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