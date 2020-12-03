Глеб Никитин опроверг слухи об уходе с поста губернатора. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глеб Никитин опроверг слухи о своем скором уходе с поста губернатора Нижегородской области. Об этом глава региона написал, отвечая на вопросы подписчиков в своем Instagram.

«Никуда не собираюсь, впереди юбилей города и победа над ковидом - есть, чем заниматься», - прокомментировал Глеб Никитин, подчеркнув, что покинет свой пост, «когда избиратели решат, или истечёт срок полномочий».

Слухи о том, что Глеб Никитин в ближайшее время уйдет с поста губернатора Нижегородской области, накануне появились в нижегородских пабликах и телеграм-каналах. Главе региона прочили должность Министра промышленности и торговли РФ.

Напомним, Глеб Никитин был назначен исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области 26 сентября 2017 года, а через год занял должность главы региона. На выборах губернатора Нижегородской области, которые прошли в единый день голосования 9 сентября 2018 года, Глеб Никитин получил 67,75% голосов избирателей.

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