Администрация Чкаловска: «Устанавливаемая вышка сотовой связи соответствует всем нормам безопасности»

Администрация Чкаловска подтвердила свое разрешение на установку вышки сотовой связи в квартале Жуково. Однако сделано это было только после получения заключения от регионального Роспотребнадзора.

- Разрешение выдано на основании всех необходимых документов, установленных региональным правительством, - говорится в сообщении. - Администрацией Чкаловска подготовлен договор о размещении объекта сроком на 3 года. Договор о размещении объекта никем не обжалован и не оспорен.

Прежде, чем выдавать это разрешение, было получено заключение от регионального управления Роспотребнадзора.

- Объект соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам на проект расчетов уровней электромагнитных полей, создаваемых данной станцией, - говорится в сообщении. - Администрация городского округа проводит встречу с инициативной группой жителей для разъяснительной работы по вопросу установки вышки сотовой связи.