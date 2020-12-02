Бывший гендиректор ФК "Нижний Новгород" назначен главой Канавина
Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
Новым главой Канавинского района Нижнего Новгорода стал Олег Алёшин. Сегодня, 2 декабря, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев представил его канавинской районной администрации. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Представляя коллективу нового руководителя, Юрий Шалабаев отметил, что Канавино – это один из ключевых районов города. И в следующем году ему предстоит первым встречать гостей Нижнего Новгорода, которые приедут на празднование 800-летия города. В Канавинском районе находятся одни из самых знаковых городских объектов: Нижегородская ярмарка, Стрелка, Московский вокзал.
– Ключевые задачи, стоящие сегодня перед Олегом Леонидовичем в должности главы Канавинского района, помимо подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, – это реализация на территории района приоритетных нацпроектов и плотная работа с предпринимательским сообществом, – выделил Юрий Шалабаев.
Напомним, с 2017 года Олег Алёшин руководил НП «Футбольный клуб «Волга» и АНО «Футбольный клуб «Олимпиец».
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