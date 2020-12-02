В 19 районах Нижегородской области не выявили новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в 19 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 49 923 жителя региона, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.

– По последней информации на 2 декабря, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 55 420 человек. Из которых 24 706 проживают в областном центре, а оставшиеся 30 714 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 5 028 жителей Дзержинска, у 3 174 – в г. о. Бор, у 1 976 – в Павловском районе, у 1 345 – в Богородском, у 1 304 – в Городецком, у 1260 – в Балахнинском, у 1 095 – в Кулебакском, у 1 049 – в Кстовском, у 857 – в Володарском, 856 – в Выксунском, у 774 – в Шатковском, у 740 – в Лысковском, у 732 – в г. о. Семёновский и у 727 – в Арзамасе.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

Напомним, медучреждения Нижегородской области получили 15 новых машин «скорой помощи».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!