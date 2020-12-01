Медучреждения Нижегородской области получили 15 новых машин «скорой помощи»

Автопарк центральных районных больниц Нижегородской области пополнили 15 новых автомобилей Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

15 новых автомобилей скорой помощи получили медицинские учреждения Нижегородской области. За период с 2017 по 2020 год парк автомобилей СМП удалось обновить на треть. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

За скорой помощью в области ежегодно обращается каждый четвертый нижегородец, так что увеличение количества спецавтомобилей позволит сократить время ожидания медбригад.

- Дополнительная техника – это гарантия того, что медицинская помощь придет быстрее, а ее качество будет выше, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - На экипажи скорой в этом году легла огромная нагрузка. Мне хочется еще раз поблагодарить тех, кто стоит на переднем рубеже борьбы с пандемией.

Отметим, что большая часть оснащенных медицинским оборудованием автомобилей выпущены нижегородским предприятием.

- Я надеюсь, что переданные сегодня автомобили уже в ближайшее время станут надежными помощниками медиков, чтобы они в более комфортных условиях могли максимально быстро и эффективно спасать людей, - отметил управляющий директор Горьковского автозавода Андрей Софонов.

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