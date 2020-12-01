В Советском районе проводят ежедневные работы по дезинфекции подъездов

Специалисты орошают поверхности стен, пола и потолка дезинфицирующим раствором. Фото: Администрация Советского района

В Советском районе Нижнего Новгорода продолжается ежедневная уборка подъездов жилых домов с применением дезинфицирующих средств. Об этом сообщают в администрации района.

Особое внимание сотрудники домоуправляющей компании уделяют обработке панелей домофона, дверным ручкам, перилам, выключателям, почтовым ящикам и лифтам, - то есть, всему, чего чаще касаются местные жители.

Так, санитарной обработкой в защитных костюмах каждый день занимаются 107 человек. В первую очередь отрабатываются подъезды по обращениям граждан.

Отметим, что за период с 23 по 29 ноября в Советском районе была проведене дезинфекция 1 302 многоквартирных домов.

Напомним, что нижегородцамс также не стоит забывать соблюдать масочный режим и социальное дистанциирование.

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