Нижний Новгород борется за звание IT-столицы России

Нижегородцев призывают поддержать регион в конкурсе за звание IT-столицы России. Голосование продлится до 2 декабря 2020 года на сайте «Цифрового прорыва». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В настоящее время Нижний Новгород занимает промежуточное второе место, за наш город отдали свои голоса свыше 13 тысяч человек.

- Уверен, что наш город достоин первого места и звания IT-столица России, – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Хочу еще раз призвать всех нижегородцев проголосовать за Нижний Новгород. Сегодня еще можно успеть поддержать наш город в этом конкурсе.

Победителями конкурса станут те регионы, которые внесли наибольший вклад в развитие Рунета в 2019-2020 году. Они получат статуэтку «Премии Рунета 2020», а также смогут принять у себя одно из мероприятий «Цифрового прорыва» в 2021 году.

Стоит отметить, что важно учитывать такие критерии как наличие развитой IT-инфраструктуры, хорошей базы подготовки специалистов, сильных и перспективных проектов и стартапов и некоторые другие категории.

Ранее глава региона неоднократно подчеркивал, что для области цифровизация, в том числе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», является абсолютным приоритетом.

- В Нижегородской области – одной из первых в стране — в рекордно короткие сроки начал работу Центр управления регионом, который позволяет максимально оперативно реагировать на жалобы жителей в сети Интернет. Мы активно внедряем передовые цифровые технологии в жизнь: «умный город», блокчейн в госуправлении, система гражданского голосования — это лишь небольшой спектр IT-решений, который у нас сегодня есть, – подытожил Глеб Никитин.

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